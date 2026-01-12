Изготвят нови справки и експертизи по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов

Делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, който беше брутално нападнат през март 2020 г., продължава на втора инстанция. Софийският апелативен съд допусна да бъдат изготвени две справки и нова техническа експертиза. Подсъдими са Бисер Митрев и близнаците Георги и Никола Асенови. Миналата година Софийският градски съд осъди тримата на пет години затвор.

На втора инстанция трябва да бъде представена справка от "Гранична полиция" дали Васил Божков е напускал страната през 2020 година. Нова експертиза трябва да покаже дали телефоните на двамата братя Асенови и Бисер Митрев са били в района на автомивка в района на булевард "Ломско шосе" през март и април същата година. Според показания на свидетели с тайна самоличност именно там подсъдимите са говорили за побоя.

Апелативният съд не прие искането на защитата да бъдат разпитани Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Техните имена са били споменати от свидетел на първа инстанция. "Съдът възприе, че тези свидетели не бива да бъдат разпитвани заради обстоятелството, че показанията, които биха могли да дадат не биха могли да имат връзка с предмета на доказване на делото", заяви адвокат Тервел Георгиев.

"Споменати са техните имена от свидетел в различна посока, но съдът прецени, че разпитът им за проверка на тези показания е неоснователен. Въззивната инстанция е образувана по протест на прокуратурата , с която се иска увеличаване на наказанията. Осъждане за престъпленията, по които са били оправдани", обясни адвокат Юлиян Лефтеров.