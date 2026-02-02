Новини за мигранти, свързани с България, развълнуваха Румъния и Босна

България ще построи затворен лагер за мигранти на границата с Румъния. Той ще бъде разположен в бивша военна база. Лагерът за мигранти ще е от закрит тип. Това стана ясно от изявления на кмета на село Ветово д-р Мехмед Мехмед по време на последното заседания на местния Общински съвет.

Въпросната новина намери място и в румънски медии, като например G4Media. Медията цитира Българската телеграфна агенция (БТА).

"Има възможност за изграждане на център за бежанци на мястото на бившето военно поделение до Сеново, в което има разрушаващи се сгради и 600 дка горски фонд", казва кметът на село Ветово. Той уточнява, че областният управител на Русе Драгомир Драганов още през миналата година е предприел стъпки, за да може да се придобие имотът и там да се изгради един от двата планирани центрове за бежанци в България.

Още: Тръмп даде отбой с имиграционните, но не категорично, а с нови червени линии

Кметът допълва, че Драгомир Драганов е огледал лично имота и е изпратил снимки и информация на съответните отговорни служби.

Междувременно, медии в Босна и Херцеговина (БиХ) информират за ареста на 16 души в България, които са се занимавали с трафик на мигранти през Сърбия към страните от ЕС. В сайта Klix се съобщава, че операцията по залавянето на трафикантите е била ръководена от България и е проведена в тясно сътрудничество с гръцката полиция и с подкрепата на Европол. В резултат от разследването е била разбита организирана престъпна мрежа, замесена в трафика на мигранти от Турция през България, Сърбия или Румъния към западноевропейски страни.

Още: БХК: Нов закон ще блокира националната система за предоставяне на убежище