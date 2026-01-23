Извън мандат: Инспекторатът към ВСС си е раздал по-малко бонуси, но ударно е вдигнал заплатите

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС), който отдавна е с изтекъл мандат, си е раздал с 520 000 лева по-малко бонуси през миналата година спрямо 2024 г., но е увеличил заплатите с 1,29 млн. лв. Така общо заплатите и бонусите за 2025 са около 770 000 лева повече спрямо 2024 г. Данните разкриха от гражданско сдружение „БОЕЦ“, като те са получени от ИВСС по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) – по традиция, в началото на всяка календарна година организацията проверява какви парични награди се раздават в органа.

Още: Весела Коледа във ВСС: Съдът си раздаде празнични бонуси за 7 милиона напук на обвиненията

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет по закон е независим конституционен орган, чиято основна функция е да проверява дейността на съдилищата, прокуратурата и следствените органи, без да се намесва в независимостта на магистратите. Той трябва да следи за спазването на законите, да предотвратява корупция, да извършва проверки по сигнали на граждани и институции и да извършва атестиране на съдии, прокурори и следователи.

През април 2025 г. Съдът на Европейския съюз (ЕС) обяви решение, с което стана ясно, че Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, когато е с изтекъл мандат, не може да проверява почтеността и дейността на съдии, прокурори и следователи: "Съмнителна независимост": Съдът на ЕС ни каза, че съдебни органи с изтекли мандати не трябва да са пълни господари.

Цифрите

От писмените отговори от ИВСС, които "БОЕЦ" публикуваха, се вижда, че всички видове бонуси и финансови стимули, изплатени на инспекторите и съдебните служители в органа, са в размер на 666 478 лева. Това е с около 520 000 лева по-малко в сравнение с 2024 г. Цитирано е и решение на Пленума на ВСС от ноември миналата година, с което бонусите се ограничават до една основна заплата годишно.

Снимка: БГНЕС

Още: Три години извън мандат: ВСС предлага да си вдигне заплатите до 24 000 лева

Само че заплатите се повишават – те са на стойност 10 571 022 лева, става ясно от публикувания отговор по ЗДОИ.

За справка – през 2024 г. в ИВСС са раздали 9 279 608 лв. за заплати и 1 188 486 лв. за бонуси и награди. Това означава, че възнагражденията за заеманата длъжност в Инспектората са се покачили с 1 291 414 лева за година, макар бонусите да са спаднали. Общата разлика е около 770 000 лева повече през 2025 г. спрямо 2024 г.

Според "БОЕЦ" това са "рекордни суми". За сравнение - през 2022 г. в ИВСС са си раздали 6 379 406 лв. за заплати и 652 847 лв. за бонуси. "Увеличението през 2025 г., сравнено с 2022 г., е сумарно над 4 205 000 лева! Или с около 70%!", посочват от сдружението.

Заплатите на членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет са законово обвързани с нивата на възнагражденията в съдебната власт (вижте тук).

Освен това осемчленният Инспекторат разполага с 9 служебни автомобила, става ясно още от отговорите.

Още: Преформатиране в съдебната система: Кой кара влака в прокуратурата?