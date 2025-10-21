Преформатиране в съдебната система: Кой кара влака в прокуратурата?

Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки“ заяви, че и в съдебната власт, както в правителството, има преформатиране. „Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов има събрат в лицето на Георги Чолаков, който е подвластен на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС). Има частично преформатиране и в съдебната власт“, коментира Георгиев в студиото на bTV.

Сарафов ли кара влака в прокуратурата?

Бившият градски прокурор Николай Кокинов разкритикува политиците, че те са виновни заради това, че не избират нов ВСС от квотата на Народното събрание. „Сарафов е безсрочен, докато Народното събрание не избере нов Висш съдебен съвет. Не е виновен г-н Сарафов, че е ВСС го е назначил“, коментира Кокинов.

Според него няма промяна в съдебната система начело с Борислав Сарафов. „Делата си вървят, независимо кой управлява отгоре. Не съм открил особени проблеми затова кой кара влака в прокуратурата“, допълни бившият градски прокурор.

Още един съд обяви Сарафов за нелегитимен главен прокурор

Припомняме, че състав на Софийския апелативен съд (САС) постанови, че Борислав Сарафов няма правомощия да иска възобновяване на наказателни дела. Това става ясно от определение на съда от 6 октомври, съобщи сайтът Bird.bg. Преди три седмици Върховният касационен съд (ВКС) излезе със сходно становище. Реакцията на Сарафов тогава беше да нарече решенията на върховните магистрати „информационна бележка“.

Определението на САС е подписано от съдиите Мария Митева, Петър Гунчев и Татяна Грозданова. Делото, по което е постановено, е свързано с обвинение за заплаха, образувано от прокуратурата в Лом. Обвиняем е мъж, за когото се твърди, че е отправил закани към местен кмет с думите: „Ще видиш какво ще се случи с теб оттук натам“ и „Ще видиш там като ходиш по Дунава за риба какво ще стане с тебе“.

САС не обсъжда по същество дали делото може да бъде преразгледано. Вместо това тримата съдии приемат, че Сарафов няма законови правомощия да подава подобни искания, тъй като неговият мандат като изпълняващ функциите на главен прокурор е изтекъл на 21 юли.

