Жена наръга четирима души в центъра на София

СДВР издирва жена, наръгала двама мъже и две жени в центъра на София. Няма информация да са пострадали сериозно, но са откарани в болница. Първият сигнал е получен в 19.29 ч. Изпратени са две линейки. Пред метростанция "Васил Левски" са намерени двама мъже, на 63 и 65 г., наръгани в горната част на тялото. И двамата са германски граждани. Двамата мъже са настанени в "Пирогов" и са на 65 и 63 години. Те са без непосредствена опасност за живота.

Вторият сигнал е подаден 15 минути по-късно за инцидент в района на хотел "Хемус", този път за две наръгани момичета на 27 години, също германски гражданки. Те са откарани във ВМА.

От СДВР към момента единствено потвърждават, че са получени 2 сигнала. Има разминаване - те твърдят, че става дума за 1 мъж и 2 жени. А спешна помощ, които ги транспортират - 3 жени и 1 мъж. Обстоятелствата се изясняват. Извършителят се издирва, съобщават от СДВР.

