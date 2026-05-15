Шпионаж в полза на Русия: Първа съдебна инстанция оправда Николай Малинов

Председателят на Национално движение „Русофили“ и бивш депутат от БСП Николай Малинов е оправдан на първа инстанция по делото за шпионаж в полза на Русия. Новината съобщи в. „Сега“ след проверка в съдебните регистри. Решението е на Софийски градски съд (СГС), където производството бе прехвърлено. Когато започна през 2021 г., се водеше в Специализирания съд, но впоследствие той бе закрит. Присъдата на Малинов, който е санкциониран от САЩ по закона "Магнитски", не е окончателна и може да бъде обжалвана през апелативния съд.

Мотивите за решението на СГС все още не са оповестени, но е ясно, че съдия Емил Желев го е оправдал и по двете обвинения.

Делото срещу Малинов

През 2019 г. Николай Малинов беше обвинен в шпионаж в полза на две руски организации - Общество "Двуглав орел" и Руския институт за стратегически изследвания, зад които стои руският бивш генерал от КГБ и външното разузнаване (СВР) Леонид Решетников. В тази връзка ДАНС наложи 10-годишна забрана за влизане в България на Решетников.

"В хода на разследването са събрани доказателства за пряко участие на български гражданин както в схемата за финансиране, така и в схемата за предаване на информация, защитена от закона", каза тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров.

При извършените 11 обиска са били иззети телефони и документи, включително писан от Малинов текст на руски език за "необходимата геополитическа преориентация на България". Събираната информация е била предназначена за чужди организации с интереси в българския политически живот, както и за работата на български държавни органи, съобщиха от прокуратурата при повдигането на обвиненията.

Разследването е установило, че Малинов е приел да събира информация за двете руски организации срещу заплащане. Парите били предназначени както за него, така и за мероприятия, организирани от "Русофили".

Припомняме, че през 2016 г. ръководеният от Леонид Решетников институт поръча социологическо изследване, което да изгради профила на бъдещия тогава кандидат за президент на БСП. Оказва се, че Румен Радев пасва изцяло на описанието. Малинов бе възложил - от името на Руския институт за стратегически изследвания - провеждане на проучването у нас на „G Consulting“, чийто изпълнителен директор е Живко Георгиев.

Малинов бе обвинен по член 105 от Наказателния кодекс, който предвижда от 5 до 15 години затвор. Разследващите му определиха гаранция от 50 000 лв., след което той бе освободен.

Ударът "Магнитски"

През февруари 2023 г. Николай Малинов беше санкциониран от САЩ по глобалния закон за корупция "Магнитски". Той е обвинен в подкуп на български съдия, с цел да получи разрешение да пътува в Русия въпреки мярката си за неотклонение по разследването срещу него за руски шпионаж.

В съобщението на американските власти не се споменаваше името на съдията, но още през 2020 г. САЩ забраниха на Андон Миталов от тогавашния Специализиран съд да стъпва на американска територия именно по обвинение в корупция. Миталов беше съдията, който разреши на Малинов да пътува до Руската федерация.

Освен на Малинов, САЩ наложиха санкции и на дружествата "Интер Трейд 2021" ЕООД, "МС Консулт 2016" ЕООД, Национално движение "Русофили" и Русофили за възраждане на Отечеството – за това, че са собственост или контролирани пряко или непряко от Малинов.

