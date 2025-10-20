Войната в Украйна:

Жестока катастрофа със загинал разгневи Златица - подозират опит за прикриване на шофьора убиец? (СНИМКИ)

Тежка катастрофа по пътя между Златица и Челопеч със загинал предизвика сериозно обществено напрежение в Пирдоп и Златица. Според информацията инцидентът е от петък, 18 октомври, през нощта срещу събота, когато на Подбалканския път са катастрофирали три леки автомобила - "БМВ", "Мерцедес" и "Тойота". Местни жители негодуват срещу опитите за потулване на инцидента, тъй като е замесен син на известен бизнесмен в региона, който е бил един от шофьорите в катастрофата, научи Actualno.com.

В социалните мрежи първа за обвития в мистерия случай сигнализира директорът на неправителстваната организация "Европейски център за транспортни политики" Диана Русинова: "Получих множество сигнали от различни хора - както чрез електронна поща, така и през Facebook - относно тежък пътен инцидент, настъпил на 18 октомври около 00:50 часа на път I-6, при км 191+500, в участъка между гр. Златица и с. Челопеч. Според първоначалната информация на МВР, става дума за сблъсък между две моторни превозни средства под ъгъл, при който един човек е загинал. По думите на очевидци и по непотвърдена информация, инцидентът може да е резултат от гонка между два автомобила, при която единият се е блъснал в колата на починалия водач - човек, който е попаднал случайно на мястото, докато се е движел по главния път. Твърди се също, че е имало и трети автомобил, напуснал мястото преди пристигането на полицията", пише Русинова.

Тя призовава Главна дирекция "Национална полиция", ОД на МВР София и Софийска окръжна прокуратура да извършат пълна и независима проверка на всички факти и обстоятелства по случая и да предоставят на обществото онези данни, които няма да застрашат разследването, но ще гарантират прозрачност.

Реакция

При опитите на Actualno.com да получи официална информация за инцидента от пресцентъра получихме опити за пренасочване към други телефони, един от които дори не съществува. 

По-късно от областната дирекция на МВР за София-област бе публикувана и официална информация за инцидента. По техни данни шофьорът на БМВ-то е бил транспортиран в болница и настанен в реанимация с опасност за живота, като към 6.30 часа същия ден постъпила информация, че е починал. Водачът на "Мерцедес"-а е настанен за лечение в хирургично отделение, без опасност за живота. 

Междувременно в социалните мрежи потребители, които са и жители на региона, недоволстват срещу опитите да се потули случая както в медиите, така и в публичното пространство от хора, които са публикували информация. По техни разкази, става въпрос именно за опит за прикриване на причинителя на инцидента, който е син на известен бизнесмен в региона, твърдят още потребители:

