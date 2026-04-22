Кабинетът на Радев да реже от парите за прокурори, съдии и полицаи: Анализ на ИПИ

22 април 2026, 8:12 часа 1249 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов посочи, че правителството на досегашния президент, а сега лидер на "Прогресивна България" Румен Радев ще трябва да мисли за орязване на разходите в съдебната система, полицията и прокуратурата. "Това са сектори, за които няма обществено доверие. Голяма част от гражданите искат срещу това, което плащат да получават добра публична услуга, а от съдебната система, полицията и прокуратурата явно това не се случва", коментира той в студиото на bTV. 

Богданов на практика повтори заключението на анализ на ИПИ още отпреди почти година - за чудовищните разходи в прокуратурата на база това каква работа върши всъщност тя.

По думите му няма ресурс, няма буфер в бюджета и това е една от причините да се трупат резерви и излишъци. Евентуалното  ново правителството на Румен Радев ще трябва да се сблъска с икономическите реалности да раздава пари, който пръв почука на вратата, посочи Богданов. 

Той смята, че правителството ще влезе в ситуация, в която ще трябва да мисли за реформи в публичния сектор.

Според него новото правителство няма да има алтернатива освен да реже разходи.

Лъчезар Богданов допълни в заключение, че реформите за разходите в публичната сфера са безалтернативни и ще трябва да бъдат направени.

Антон Иванов Отговорен редактор
