Камион се самозапали, шофьорът му загина

Шофьор е загинал при пътен инцидент със самозапалил се товарен автомобил до хасковското село Горно Войводино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково, цитирани от БТА. Сигналът за инцидента е получен в 05:05 часа тази сутрин.

На входа на селото влекач е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавка и се е самозапалил. От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.

Образувано е досъдебно производство.

Последният случай на загубен живот при пътнотранспортно произшествие в региона бе на 12 август по пътя между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище. Тогава 40-годишен водач на лек автомобил от Пазарджик излезе от платното вляво, удари се в мантинела, а след това и в дърво.

