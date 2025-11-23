МВР с акция срещу трафика на мигранти

МВР провежда операция срещу трафиканти на мигранти. Това потвърдиха от вътрешното министерство за NOVA. Обект на операцията е престъпна група, занимаваща се с трафик на мигранти.

Още: Съдът в Страсбург: Властите в България са скрили разследва ли се смъртта на мигранти по границата

В акцията участват ГДБОП, "Гранична полиция", както и екипи от няколко дирекции и други структури на МВР. На този етап няма информация дали има задържани.

Още: Кола с мигранти се преобърна в дере близо до България