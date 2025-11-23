Студио Actualno:

МВР с акция срещу трафика на мигранти

23 ноември 2025, 15:32 часа 438 прочитания 0 коментара
МВР с акция срещу трафика на мигранти

МВР провежда операция срещу трафиканти на мигранти. Това потвърдиха от вътрешното министерство за NOVA. Обект на операцията е престъпна група, занимаваща се с трафик на мигранти. 

Още: Съдът в Страсбург: Властите в България са скрили разследва ли се смъртта на мигранти по границата

В акцията участват ГДБОП, "Гранична полиция", както и екипи от няколко дирекции и други структури на МВР. На този етап няма информация дали има задържани.

Още: Кола с мигранти се преобърна в дере близо до България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
трафик мигранти полиция акция
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес