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След трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Делото продължава с разпит на вещи лица

31 август 2026, 7:12 часа 601 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След трагедията с АТВ в Слънчев бряг: Делото продължава с разпит на вещи лица

Продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг миналото лято, при която петима бяха ранени, а една жена загина, предаде bTV. Днес и утре предстои да бъдат разпитани вещи лица, чиито експертизи са част от доказателствата по делото. Очаква се в съдебната зала да бъде прегледан и видеозаписът, запечатал инцидента. Още: Сигнал за бомба спря съдебното дело за АТВ катастрофата в Слънчев бряг

Трагедията

Събраните експертни заключения и видеоматериалът могат да допринесат за изясняването на обстоятелствата около случилото се и причините за тежкия инцидента.

Трагедията се разигра на 14 август 2025 г., когато управляваното от Никола Бургазлиев АТВ помете пешеходци на тротоар в курорта. След катастрофата загина Христина от Пловдив, като първоначално тя беше настанена в болница в критично състояние, но на 3 септември почина от получените травми.

Синът ѝ Мартин оцеля, но пострада тежко.

Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл и телесни повреди на други пострадали. Според прокуратурата Бургазлиев е управлявал след употреба на марихуана.

Защитата оспорва част от тези обстоятелства, включително резултатите от пробите за наркотици.

Още: Месеци след инцидента: Започва делото за катастрофата в Слънчев бряг

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Слънчев бряг Дело АТВ Марти Никола Бургазлиев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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