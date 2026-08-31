Близалки и желирани бонбони: Държавата е хванала около 1000 пратки с наркотици, предназначени за деца

За вейпове, близалки, гумени бонбони с наркотични вещества предупреди в сутрешния блок на БНТ Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция "Митници". От думите му стана ясно, че са идентифицирани повече около 1000 пратки чрез новия софтуер "Дракула". На следващо място "Митниците" следят и друг тип трафик на наркотици през границите чрез използване на дронове, миниподводници или торпеда.

"Всички сме свидетели на това, че пазарът на наркотични вещества претърпява дълбока структурна трансформация, задвижван от геополитичеснки процеси и нови технологии и преминаване от органични и растителни към синтетични", каза Бакалов и уточни, че доминацията е на синтетичните наркотици, опиоиди от рода на фентанил.

Кризата с фентанила ще продължи

Според него проблемът с употребата на фентанил е сериозен в последно време.

"Смъртните случаи последните две години се увеличиха. Моделът на разпространението на фентанил и опиоидите върви в една крива, която предвещава поне още една две-години такъв вид криза", каза Бакалов.

По думите му мерките, които взимат институциите, като разбиването на лаборатории, са част от успешните политики, които би следвало да се провеждат.

"Не искам да се замисля какво би станало, ако държавните институции абдикираме. Това няма да стане, виждате, че има мобилизация. Дали ще се предприемат правилните мерки, зависи от нас и от нашите стратегии", добави още той. ОЩЕ: Хванаха близо килограм наркотици в столичен квартал