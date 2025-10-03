Катастрофа с жертва затвори Кресненското дефиле

Тежка катастрофа с жертва е станала в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле. Загинала жена, пътуваща в микробус, съобщиха от пресцентъра на МВР. Пътнотранспортното произшествие е станало около 7:00 часа тази сутрин. Микробус се е блъснал в товарен автомобил, който се е движил в насрещното движение. Четирима от пътуващите в микробуса са транспортирани за прегледи. По първоначални данни всички са били в съзнание.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) информират водачите, че е пътят Благоевград - Кресна е затворен. Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут - път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

През септември заради катастрофа движението по път Черна Места – Якоруда при км 71, в област Благоевград временно се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. Не е имало сериозно пострадали, като водачите са транспортирани за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев“ в Разлог.