Катастрофа затруднява движението по пътя Самоков – София

29 септември 2025, 13:20 часа 345 прочитания 0 коментара
Затруднено е движението по пътя Самоков – София заради катастрофа при вилна зона „Мечката“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Движението се осъществява двупосочно в една лента. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“, посочват от пътната агенция.

Спасиана Кирилова
