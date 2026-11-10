Ударени кораби край България:

След куп внушения: Каракачанов беше потопен юридически за унищожаване на дронове в Черно море

10 ноември 2026, 8:06 часа 1034 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След куп внушения: Каракачанов беше потопен юридически за унищожаване на дронове в Черно море

Знаем благодарение на нашите партньори от НАТО – френски самолети патрулират акваторията на Черно море. Това заяви бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов в коментар по голямата тема за сигурността в Черно море и как България изобщо разбира, че има някаква опасност. Той беше категоричен – чужди дронове в българско въздушно пространство и на българска територия трябва да бъдат сваляни, но също така категорично показа, че не счита, че изключителната икономическа зона на България в Черно море всъщност е българска територия.

Каракачанов потвърди в сутрешния блок на bTV, че за него нямало съмнение кой удря кораби в икономическите зони на България и Румъния, след като каза, че руснаците действали по-интензивно напоследък: "Логиката сочи, че дроновете са руски". И взе да говори как корабите, които са руска цел, пренасяли оръжие (бел. ред. - многократно експерти от оръжейната индустрия коментираха в социалните мрежи, че оръжейните доставки за Украйна минават по суша и по съвсем други канали) и "други стоки, обслужващи украински икономически интереси". Затова веднага смени плочата – ако удряме извън нашите териториални води, ще влезем във войната на едната страна. Какъв е смисълът, защо го правиш, попита лидерът на ВМРО и заяви, че нито Румъния, нито Турция сваляли/унищожавали дронове в икономическите си зони. Ако са украински дроновете, пак ли да ги сваляме/унищожаваме, внуши бившият военен министър.

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Каракачанов – оборен с международното морско право

Друг бивш министър на отбраната - Бойко Ноев, беше категоричен – Су-25 донякъде, до голяма степен могат да унищожат морски дронове (Каракачнов опонира, че било „малко скъпичко“ и затова трябвало България да произвежда дронове, с които да сваля/унищожава въздушни и морски дронове). Затова въпросът е кой взе решението дроновете при последното нападение срещу контейнеровоз в икономическата ни зона в Черно море. Чл. 221 от Конвецията по международно морско право изрично казва, че държава, която е застрашена екологично, може да действа и унищожава опасност. Въпросът е дали България ще защитава своите интереси, подчерта Ноев и се учуди как в парламента този въпрос не е поставен: Кой взе решение да не се унищожават дроновете.

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Според Каракачанов решението е взето от министъра на отбраната – т.е. Димитър Стоянов. Мисля, че правилно не са разпоредили (унищожаване на дронове), каза Каракачанов. И след като беше притиснат от Ноев какво става, ако дронове потопят кораб с токсичен товар, призна: Става екологична катастрофа. Но "се защити" дали сме били толкова активни за екологията, когато украински дронове потопявали кораби. Досега няма данни Украйна да е потопила кораб в икономическата зона на България в Черно море.

"Колегата Каракачанов не прави разлика между търговски кораб и боен дрон", иронизира Ноев. "Вицепремиерът Христов е премиер по антиевропейските въпроси доколкото ми е известно", продължи Ноев заради думи на Христов как България не била длъжна да дава отчет пред председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която днес, 10 ноември, ще е на посечение във Варна. В България има компании, които произвеждат дронове, каквито в Европа няма – България има възможност да унищожава морските дронове, ако има политическа воля, категоричен е Ноев.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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