BIRD: НАП търси пари и имоти в чужбина на известен член на ВСС, прокуратурата с производство срещу НАП

НАП е започнала проверка на имотното състояние на Боян Магдалинчев, едно от знаковите лица от сегашния състав на ВСС (Висшия съдебен съвет), чийто мандат изтече преди вече трудно помнещ се брой години. Изискани са му документи за имоти и сметки в чужбина. Той категорично отрича, че има такива - това съобщава разследващият сайт Bird.bg в официалната си страница във Facebook.

Като доказателство за верността на информацията, от разследващия сайт публикуват искането на НАП, с което призовават Магдалинчев да даде обяснение за имоти и сметки в чужбина - Nº П-22221126154690-040-001/11.09.2026 г. и потърси Магдалинчев за коментар.

Още: "Лукс, бонуси за над 70 000 лв. и тоги": ВСС с коментар за парите в съдебната власт

"Нямам, нямам имоти в чужбина", е казал Магдалинчев пред Bird.bg. Магистратът потвърди за проверката и я свърза със сигнал срещу него от лице от Тутракан.

Какво е имуществото, декларирано от Магдалинчев за 2025 година - той има 8 банкови сметки, най-голямата от които е зад 417 000 лева. Произходът на парите в нея е описан така: "заплата и възнаграждения за участие в проекти". Има и друга сметка, с над 183 000 лева - казва, че това са пари от "заплата, пенсия и сума по застрахователна полица с изтекъл срок".

Магдалинчев, обаче, е във ВСС от 2017 година (трети мандат, който трябваше да е приключил на 3 октомври, 2022 година, но парламентът и досега не е избрал своята квота за нов ВСС). И за 2017 година той декларира апартамент в София от 106 квадрата (съсобственост със съпругата му) и една банкова сметка - 50 794 лева, пари от "трудово възнаграждение". Отделно - 24 533 евро в инвестиционен/пенсионен фонд в чужбина и 55 832 лева в инвестиционен/пенсионен фонд в България. Вложенията и в двата фонда са от "заплата".

Само че разследващият твърди, че Софийската градска прокуратура, начело на която е Емилия Русинова, е изискала имената на данъчните, които работят по проверката. Bird.bg публикува и кое е досъдебното производство - Nº 549/26 год. по описа на СО - СПП, пр. пр. Nº 20293/26 г., както и че "се е запознал с кореспонденцията".

Още: Окончателно: Жената на Ивелин Михайлов трябва да плати на НАП около 310 000 евро данъци

Източник: Bird.bg