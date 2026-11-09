"Заплахите ескалират": Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване в Черно море

"Днес започвам посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността ескалират, атаките се увеличават и са загинали невинни хора. В Румъния и България ще се срещна с лидери, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили реакцията си". Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х, която днес е на посещение в Букурещ и Варна.
Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване
Преди посещението тя е провела разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, който тя определи като добър.
"Свободата на корабоплаване в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за призива му за прекратяване на огъня, обхващащо продоволствената и енергийната инфраструктура", посочи Фон дер Лайен.
Today, I begin a visit to the Black Sea region, where security threats are escalating, attacks are increasing, and innocent lives have been lost. In Romania and Bulgaria, I will meet with leaders to discuss the situation on the ground and how Europe can strengthen its response. Ahead of the visit, I had a good call with President @ZelenskyyUA Freedom of navigation in the Black Sea must be restored and preserved. I reiterated my support for his call for a ceasefire covering food and energy infrastructure. We also discussed ongoing peace efforts and the talks in Abu Dhabi this week, where the EU will be present alongside our partners. I look forward to meeting President Zelenskyy in Dublin later this week and discussing the next steps towards peace with fellow leaders.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2026
Преговорите за мир в Украйна
Двамата са обсъдили и текущите мирни усилия и преговорите в Абу Даби тази седмица, където ЕС ще присъства редом със своите партньори.
"Очаквам с нетърпение да се срещна с президента Зеленски в Дъблин по-късно тази седмица и да обсъдим следващите стъпки към мир с колегите си лидери", добави още тя.
Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби следващата седмица (10-11 ноември), които първоначално бяха предвидени като тристранни между САЩ, Москва и Киев. ОЩЕ: Атаките в Черно море водят Урсула фон дер Лайен в Букурещ и Варна