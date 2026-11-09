Ударени кораби край България:

"Заплахите ескалират": Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване в Черно море

09 ноември 2026, 12:24 часа 1041 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
"Заплахите ескалират": Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване в Черно море

"Днес започвам посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността ескалират, атаките се увеличават и са загинали невинни хора. В Румъния и България ще се срещна с лидери, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили реакцията си". Това написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в платформата Х, която днес е на посещение в Букурещ и Варна.

Фон дер Лайен се застъпи за свободата на корабоплаване

Преди посещението тя е провела разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски, който тя определи като добър. 

"Свободата на корабоплаване в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за призива му за прекратяване на огъня, обхващащо продоволствената и енергийната инфраструктура", посочи Фон дер Лайен. 

Преговорите за мир в Украйна

Двамата са обсъдили и текущите мирни усилия и преговорите в Абу Даби тази седмица, където ЕС ще присъства редом със своите партньори.

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"Очаквам с нетърпение да се срещна с президента Зеленски в Дъблин по-късно тази седмица и да обсъдим следващите стъпки към мир с колегите си лидери", добави още тя. 

Европейците ще участват в преговорите за Украйна в Абу Даби следващата седмица (10-11 ноември), които първоначално бяха предвидени като тристранни между САЩ, Москва и Киев. ОЩЕ: Атаките в Черно море водят Урсула фон дер Лайен в Букурещ и Варна

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Румъния Урсула фон дер Лайен ударени кораби Черно море
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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