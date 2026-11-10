Такса "военен риск" оскъпява морския транспорт, цената ще се плати от крайния потребител

От 8 ноември втора контейнерна линия въвежда увеличение. Притеснителното е, че се очаква всички превозвачи да започнат да въвеждат увеличение за вонене риск. Това ще се плаща от крайния потребител. Това обясни председателят на Българската асоциация на корабните брокерни агенти Стефан Станойков в ефира на Нова телевизия относно допълнителна такса от 35 долара за всеки контейнер, превозван до пристанищата в региона, включително Варна и Бургас. Решението идва след поредица от атаки срещу търговски кораби.

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По данни на корабни брокери месечно у нас се обработват хиляди от тези контейнери. С тях влизат не само потребителски стоки, но и критично важни резервни части за местни заводи и предприятия.

По думите на Станойков над 65% от целия внос у нас минава по море. "Подготвяме писмо към всички институции с апел да бъде обърнато по-голямо внимание на увеличения риск и отлива, който се наблюдава при коробоплавенето. Искаме подкрепа и засилени мерки", каза той.

И добави, че ще предложат създаване на междуведомствена група, в която и бизнесът да има участие. Той бе категоричен, че трябва да се намери опция за поемане на част от увеличения така наречен "военен риск" от държавата. "Да се компенсират вносители, износители, които реално плащат по-високи такси. Преди няколко дни от Асоциацията на кораборемонтните заводи излязоха с писмо за отказани поръчки”, допълни още Станойков.