Стана ясна основната версия за трагедията на "Тракия"

Версиите на разследващите за тежката катастрофа на магистрала "Тракия" - има ли отговор на въпроса защо шофьорът на румънския тир е намалил скоростта и имало ли е други автомобили пред него. Разследващите продължават да работят по всички версии за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", като открояват една основна - сблъсък между тир и автобус, предаде БНТ. Още: Без думи от обединителя на нацията: Йотова мълчи за загиналите и пострадалите на "Тракия"*

След това се е "нанизала" гондола

Според една от основните версии румънският водач на тира е шофирал първи. При навлизане в мъглата той е намалил скоростта, а движещият се зад него автобус не е успял да спре и се е ударил в задната част на камиона. След него веднага се е "нанизала" гондола, която е превозвала зърно.

Част от очевидците обаче разказват за това, че пред румънския тир е имало няколко автомобила, включително и пикапът, който е бил намалил или пък спрял аварийно в една от лентите. Именно заради това се е наложил румънският водач да намали своята скорост. Разследването продължава, като вече са проведени множество разпития и са назначени множество експертизи.

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Въпреки свидетелските разкази и разпространяваните снимки на бежов пикап, който е пръв в редицата от катастрофирали автомобили - разследващите заявяват, че катастрофата започва от удара на автобуса в румънския тир, които е намалил заради мъглата.

Иззети са тахошайбите на камионите, документи от Пътната агенция за състоянието на магистралата, назначени са общо 51 експертизи, още 100 души ще бъдат разпитани, някои повторно.

Друга версия за тежката верижна катастрофа

Нови версии и нова вероятна причина за верижната катастрофа на магистрала „Тракия“ излязоха наяве от разказите на пострадали хора от един от замесените в сблъсъка автобуси. По думите на един от пострадалите, ударът е бил изключително силен и внезапен. Според разказа му автобус се е блъснал в спрял на пътя ТИР, който е превозвал зърно. Пред тежкотоварния камион се е намирал друг автомобил, а в другата лента - в посока Велико Търново, е имало още една кола.

„С жълтата каросерия е ТИР-ът на румънски гражданин, а бежовият джип е на турист. Но този джип беше в дясната лента. След това минаха в аварийната. Имаше счупен прозорец. Тоест първият ТИР, който е спрял, е спрял заради въпросния джип. Не е ясно другият автомобил, който се е възпламенил, защо е бил в насрещното движение. Шофьорите и на двете коли са български граждани и могат да бъдат разпитани", обясни в ефира на Нова телевизия пътник от автобуса.

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