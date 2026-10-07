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Казаха как се е запалил тирът, изгорял вчера на АМ “Тракия“

07 октомври 2026, 12:35 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Казаха как се е запалил тирът, изгорял вчера на АМ “Тракия“

Техническа неизправност в ходовата част на товарен автомобил е причинила пожара, възникнал във вторник на автомагистрала “Тракия“ край Нова Загора, съобщиха от полицията в Сливен, цитирани от БТА. Инцидентът стана в района на 261-ия километър на автомагистралата, в посока Бургас. При пожара товарният автомобил “МАН“ е унищожен. Няма пострадали. Още: Камион се запали на АМ “Тракия“

Огънят е бил потушен от два екипа на Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението“ – Нова Загора и един екип на РСПБЗН-Сливен. Движението в района на местопроизшествието беше затруднено в продължение на часове. Още: Камион зърновоз изгоря напълно в Добричко

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ТИР АМ Тракия пожар горящ камион
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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