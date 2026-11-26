Все още не ми е предявено обвинение от Софийската градска прокуратура и не ми е наложена мярка за неотклонение. Не съм запознат с мотивите и не мога да ги коментирам. Това заяви бившият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски в ефира на Нова телевизия по повод разследването за нанесени щети в размер на почти 312 милиона лева. ОЩЕ: 312 млн. лева щети за държавата: Бивш шеф на АПИ се сдоби с обвинение за "Хемус"

На въпрос чие е било решението за отпускането на тези средства по времето, когато той е оглавявал пътната агенция, Терзийски отказа да навлиза в детайли заради предстоящото производство, но подчерта, че е действал изцяло в рамките на правомощията си. „В момента не мога да коментирам обстоятелства, свързани с това евентуално обвинение. Единственото, което мога да заявя, е, че аз и моята администрация в онзи период сме се придържали към закона и процедурите. Подписът ми стои само под документи, които са в моите правомощия да подписвам“, посочи той.

Бившият шеф на АПИ отрече категорично върху него да е оказван натиск от бизнес или икономически интереси, докато е ръководил агенцията: „Никога не съм усещал такъв“.

Той обаче отказа да отговори на въпроса знае ли къде в крайна сметка са отишли въпросните средства, с аргумента, че на този етап не може да коментира други обстоятелства по случая.

По думите на Бойко Станкушев веднага трябва да се извади и да се прегледа наново докладът – над 400 страници, който навремето е бил подготвен по казуса „Хемус“. „В него са имената на девет души, за които по преценка на работилите по случая прокурори има достатъчно основания да бъдат образувани производства. Става дума за девет души, свързани с всякакви строителни компании“, каза той.