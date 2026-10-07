Времето ѝ изтече: ВСС умува кой да седне на горещия стол на наследника на Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) започва днес процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова като временно зае поста "главен прокурор", съобщи bTV. Припомняме, че Стефанова зае поста на и. ф. обвинител номер едно, след като смени бившия вече главен прокурор Борислав Сарафов, заемал този пост в продължение на няколко години. Още: Новият и.ф. главен прокурор поиска първи депутатски имунитет

Изтече ѝ времето

На 22 октомври изтича 6-месечният срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в Закона за съдебната власт, заместник на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той избира Пленума на ВСС.

Днес кадровиците ще питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр.

Коя е тя?

Припомняме, че името на прокурор Ваня Стефанова стана известно покрай скандалната Костинбродска афера през 2013 г. Тогава тя беше сред наблюдаващите прокурори по делото. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 90-те години и започва професионалния си път като следовател. Постепенно преминава през различни нива на прокуратурата, натрупвайки опит в наказателното преследване и работата по дела с обществен интерес.

Кариерата ѝ продължава като прокурор, а впоследствие достига до ръководна позиция – заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура. В тази роля тя участва в координацията на ключови процеси в системата.

В периода 2013–2015 г. Ваня Стефанова заема поста заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), където участва в дейности, свързани с националната сигурност и противодействието на престъпността.

По-късно става част от Върховната касационна прокуратура, а през 2020 г. поема ръководството на специализиран отдел. Работата ѝ обхваща широк спектър от тежки криминални престъпления, включително убийства, отвличания и организирана престъпност. Освен практическата си дейност, Стефанова участва и в обучението на магистрати, като преподава в Националния институт по правосъдието.

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