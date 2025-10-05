Кола се вряза в спирка в София (СНИМКИ)

Лек автомобил загуби управление и се вряза в спирка на градския транспорт в София. Катастрофата е станала преди минути, около 22:15 ч. на спирката до 31 СУ на бул. Ситняково. Припомняме, че там в момента тече строителство на новата линия на метрото. По думите на очевидци няма пострадали хора. Преди да спре колата се е завъртяла. Очаква се пристигането на полиция.

Смъртоносна скорост: Кола се вряза в публиката на автомобилното състезание "Аладжа манастир" (СНИМКИ И ВИДЕО)

Инцидент

Още: Съобщиха резултата от кръвната проба на шофьора, помел зрители на трасето към Аладжа манастир

Припомняме, че днес, 5 октомври 2025 г. един човек загина, а други осем бяха ранени при инцидент по време на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. Катастрофата е станала на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов пострадалите са се намирали на място, забранено за публика, а в района е имало поставени предупредителна табела и лента. По-късно стана ясно, че тестът на пилота е положителен за наркотици - амфетамини. Очакват се резултатите и от кръвната му проба, която ще бъде направена във ВМА.

Българин загина в катастрофа на остров Крит