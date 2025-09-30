Колоездач пострада тежко при нелеп инцидент

Велосипедист е с тежка черепно-мозъчна травма, осем счупени ребра и други фрастури и с опасност за живота след инцидент в софийското село Горна Малина. Новината за нелепия инцидент съощиха от ОДМВР - София.

Катастрофата е станала вчера ооло 17.10 часа вчера. Тогава в РУ-Елин Пелин постъпил сигнал за инцидент с велосипедист в село Горна Малина.

При огледа на местопроизшествието е установено, че жител на селото е самокатастрофирал с управлявания от него електрически велосипед. Пострадалият е транспортиран в болница. ОЩЕ: Френски военни пострадаха при катастрофа в Прохода на републиката