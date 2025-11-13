Контрабанда под чадър: Бившият шеф на митницата в Пловдив с разказ за ареста и каква е била целта

За да не съм директор, да не преча на някой, друг да е на моето място. Може да съм пречил на някакви икономически интереси. За да бъда уволнен от работа. Така бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници" – Пловдив Мирослав Беляшки обясни в ефира на bTV операцията срещу него и задържането му. Припомняме, че той бе задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. След два месеца в ареста, през юли съдът уважи молбата му и замени задържането под стража с парична гаранция.

Попитан знае ли как контрабандата минава през страната Беляшки отговори, че ако почна да говоря, ще отвори сериозна дупка. "Контрабандата е нещо като извънземните, всички говорят за тях, но никои не ги е виждал".

"Говори се, че моята акция е била, за да заглуши предишни акции. Не мога да говоря по темата, защото ще е спекулация", каза той.

Разказ за деня на акцията

За деня на акцията и задържането му Беляшки разказа, че е било интересно. "Един нормален работен ден. Работата на един директор на митниците е натоварен – подписват се над 200 документа. С влизането в кабинета ме посетиха органите на реда. Обясниха ми, че ще бъдат извършени следствени действия. Попитаха ме има ли нещо, което не трябва да е в кабинета. Пошегувах се, че освен тях, не знам какво друго не му е мястото тик. До ранния следобед не знаех и не осъзнавах какво се случва. От кабинета ми не беше взето нищо. Бяха претърсени и иззети вещи и от дома ми – личен компютър, телефон, които дадох доброволно", спомня си той.

Причината за ареста

Адвокатът на Беляшки обясни, че не е имало никакво осуетяване на проверка. Той е бил на този митнически пункт, за да осъществи контрол и да се види със служител, който е командирован от Пловдив.

"Действията, които се твърди, че е извършил, е трябвало да се извършат от други лица от Митница „Пловдив“. Няма никакви забранени стоки и вещества в камиона, за който се твърди, че е превозвал контрабандни цигари", категоричен бе защитникът му.

Беляшки разказа, че директорът няма оперативни функции, но може да разпореди дадена задача и служителите по веригата да си свършат работата. Още предния ден той разпоредил да се подготви съпровождане на товар. Този товар бил към Митници „Бургас“, минава през пловдивската дирекция и отива в Русе.

"В митницата няма конвоиране, има придружаване. Получих по официален канал с турското консулство в Пловдив въпрос дали може да се ускори процедурата по придружаване на товар – камион с акцизни стоки, които трябва да мине транзит през страната, но е задържан на ГКПП „Капитан Андреево“. В такива случай е допустимо под митнически контрол този товар да се премести. Има и други начини, но колегите предложиха този способ на придружаване", обясни той.

Попитан колко често шеф на митниците ходи да прави подобно съпровождане, бившият директор отговори, че е отишъл, но е съчетал и няколко други задачи.

"Колегите, които се занимаваха с тази задача, имаха малък оперативен опит. Имаше хора, които не си свършиха качествено задълженията. Ако го бяха направили, щяхме да разберем, че има пропуски с обезпечението", каза още той.

На въпрос опитал ли се е да спре проверката на този камион, Беляшки отговори категорично: „Не, не съм искал да се спести проверка на този товар“.

Как заема поста?

Беляшки обасни, че е станал шеф на Митница „Пловдив“ по предложение на Петя Банкова. След това предложението се одобрява от министъра на финансите.

„Бил съм пи ар, но имам и други експертизи. С митническо дело не съм работил и не съм се занимавал. Беше ми обяснено, че се цели такъв ефект – да се вкарат хора, които не се зависими. Препоръчали са ме хора. Нямах възможност много да работя с Банкова“, обясни той.