Войната в Украйна:

Срещу 8000 лева: Бившият шеф на митницата в Пловдив излиза на свобода

28 октомври 2025, 15:53 часа 201 прочитания 0 коментара
Срещу 8000 лева: Бившият шеф на митницата в Пловдив излиза на свобода

Апелативният съд в София промени мярката за неотклонение на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници" – Пловдив Мирослав Беляшки като замени домашния му арест с парична гаранция. Решението е окончателно и отменя постановлението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.

Беляшки бе задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. След два месеца в ареста, през юли съдът уважи молбата му и замени задържането под стража с домашен арест. Още: След ареста: Митницата в Пловдив с нов директор

Нова мярка

Сега апелативните магистрати определиха парична гаранция в размер на 8000 лв., като приеха, че тежестта на обвинението не може да бъде единствено основание за продължително ограничаване на свободата. Съдът отбелязва, че Беляшки е бил задържан близо шест месеца и опасността да извърши ново престъпление не може да се приема за даденост, отчитайки положителните му лични и професионални характеристики. Още: Съдът остави за постоянно в ареста задържания директор на Митници „Пловдив“ (ВИДЕО)

Защитата не оспори наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъплението, а съдът също не установи промяна в това обстоятелство. В същото време няма данни, че обвиняемият има намерение да се укрие.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Митници Митница Мирослав Беляшки
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес