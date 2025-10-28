Срещу 8000 лева: Бившият шеф на митницата в Пловдив излиза на свобода

Апелативният съд в София промени мярката за неотклонение на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция "Митници" – Пловдив Мирослав Беляшки като замени домашния му арест с парична гаранция. Решението е окончателно и отменя постановлението на Софийския градски съд, който по-рано беше отхвърлил искането за промяна на мярката.

Беляшки бе задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция. След два месеца в ареста, през юли съдът уважи молбата му и замени задържането под стража с домашен арест. Още: След ареста: Митницата в Пловдив с нов директор

Нова мярка

Сега апелативните магистрати определиха парична гаранция в размер на 8000 лв., като приеха, че тежестта на обвинението не може да бъде единствено основание за продължително ограничаване на свободата. Съдът отбелязва, че Беляшки е бил задържан близо шест месеца и опасността да извърши ново престъпление не може да се приема за даденост, отчитайки положителните му лични и професионални характеристики. Още: Съдът остави за постоянно в ареста задържания директор на Митници „Пловдив“ (ВИДЕО)

Защитата не оспори наличието на обосновано подозрение за съпричастност към престъплението, а съдът също не установи промяна в това обстоятелство. В същото време няма данни, че обвиняемият има намерение да се укрие.