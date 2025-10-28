Крадците вече не са същите: Посягат на цяла колекция в магазина, даже на мебели

"Крадците по поръчка изнасят цялата ктолекция. Има вторичен много силен пазар. Никой не краде просто да се изхранва, краде се, защото има добре организирана верига", каза в сутрешния блок на Нова телевизия Галин Попов от Асоциация на търговците на нехранителни стоки. Стана ясно, че магазините обаче нямат право да разпространяват лицата на крадците, защото това са регулации на европейски ниво и най-просто това са защита на личните данни.

Даже се крадат мебели

Той обясни, че мебелните магазини търпят най-много набези, като крадците не взимат гардероб или диван, защото те трудно може да се изнесат.

"Мебелните амгазини и членовете на тази асоциация и те продават много широк асортимент от стоки за дома. Краде се основно скъпа, лесна за изнасяне стока - скъпи сервизи, чаши, спално бельо", каза още Попов.

Крадците са все по-малки на години

Той коментира и възрастовата група на крадците. "За майки с деца нямам информация, но ръстът при непълнолетните и малолетните крадци е много голям", каза Попов.

Ето защо според него проблемът е социален, като по думите му във "Фейсбук" има цели фалшиви профили и груби, които се занимават с препродажба на крадени продукти.

Той обърна внимание, че нормативната уредба не е пипана от 15 години и тя предвижда, ако кражбата е до две минимални работни заплати, глобата е 300 лв..