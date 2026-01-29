Войната в Украйна:

Опитал да краде от кола на “Витошка“: Рецидивист с обвинение

29 януари 2026, 11:09 часа 280 прочитания 0 коментара
Опитал да краде от кола на “Витошка“: Рецидивист с обвинение

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж за опит за кражба. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 26.01.2026 г. около 15,25 часа от паркиран лек автомобил марка „Фолксфаген“ на бул. „Витоша“ в гр. София, обвиняемият К.С. е направил опит да отнеме портфейл с документи, 280 евро, 5000 сръбски динара и 100 лева от владението на И.Й. Опитът му е останал недовършен, поради независещи от него причини. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като К.С. е осъждан ефективно на “лишаване от свобода“ за идентични престъпления.

Още: Обрал възрастна жена: Мъж отива в затвора за 2 г. и 4 м.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 196, ал. 1, т.1 ,вр. чл.194,ал.1 ,вр.чл.18,ал.1 вр. чл. 29, ал. 1, б. “А” от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши друго престъпление, К.С. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Днес, 28.01.2026 г., прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Крала от магазина на летището: Италианка с обвинение у нас

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
обвинение прокуратура рецидивист кражба
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес