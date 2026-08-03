Кабинетът "Радев":

Задържаха непълнолетен за нападението срещу шофьора на автобус в София

03 август 2026, 16:15 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: ВМРО
Задържаха непълнолетен за нападението срещу шофьора на автобус в София

Задържан е 17-годишен младеж за нападението над шофьор на автобус от градския транспорт в София. Инцидентът стана снощи в столичния квартал "Христо Ботев". Пострадал е 68-годишният водач, а врата на превозното средство е счупена. Скандал между пътници в автобус по линия 79 ескалирал, като непълнолетният е счупил крилото на едната от вратите. Това съобщи за БНР директорът на автобусния гараж "Малашевци" Кирил Георгиев. По думите му водачът е спрял, за да огледа щетите и е уведомил пътниците, че ще изчака пристигането на полиция. Тогава младежът счупил вратата и го е нападнал.

Ударил шофьора по главата

"Удря в главата нашия водач. Дошла полиция своевременно. Задържали са извършителя. Още: Изпочупиха автобус в София, шофьорът е откаран в "Пирогов" Нашия водач е заведен в "Пирогов". Там са обработили раната му, зашита му е веждата, и около 01:00 часа през нощта се е прибрал вкъщи. Той сега е в болничен и няма да може да работи. За да съхраним живота и здравето на водачите и на пътниците в подобни случаи, всички трябва да спазваме някакви базисни норми на нормално етично обществено поведение. Автобусите са оборудвани с видеонаблюдение като превенция срещу такива случаи, но в крайна сметка това не може да ги предотврати. По-скоро то помага в последствие на разследващите органи да си свършат работата. Водачът е сам в автобуса. Той има съвсем други функции, да управлява автобуса. Това е отговорност на цялото ни общество", посочи Георгиев. Още: Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе". Огромна трагедия се размина като по чудо (СНИМКА)

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София Градски транспорт автобус квартал Христо Ботев
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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