Издирването на 4-годишния Марти: Изминал е 6 километра, кучето го е пазило

Щастлива развръзка след близо шестчасово издирване на 4-годишния Марти от Трънско. Детето беше открито живо и здраво в гориста местност край село Беранци, на около 6 километра от дома си. През цялото време до него е било и кучето му, което според участвалите в акцията е пазело момчето.

Марти излязъл от дома си в село Радово сутринта, след като бил събуден от кучето. Двамата играели в двора, но в един момент детето тръгнало в неизвестна посока. Липсата му първа забелязала по-голямата му сестра. Тя уведомила баща им, който веднага подал сигнал в полицията.

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В издирвателната операция се включили над 80 души – полицаи, служители на „Гранична полиция“ и доброволци. Районът бил претърсван с помощта на служебни кучета и дронове, а на терен работили 14 екипа на „Гранична полиция“.

Първата следа за Марти била открита край автобусна спирка в село Беранци. Малко по-късно детето било намерено на около километър от мястото – в гориста местност, заедно с кучето.

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По данни на полицията за времето, през което бил в неизвестност, 4-годишният Марти е изминал пеша около 6 километра. „Кучето пазеше детето. Това ми докладваха и колегите от „Гранична полиция“. Самото животно е останало до него“, обясниха от полицията.

След откриването Марти получил вода и бил прегледан от екип на Спешна помощ. Детето е в добро здравословно състояние и вече е при родителите си.