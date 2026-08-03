Пак без документи: БАБХ иззе над половин тон пилешко и млечни продукти

Над половин тон продукти от животински произход без документи за произход, сред които млечни продукти и пилешко месо, бяха иззети от инспектори на дирекция “Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при две проверки на ГКПП “Капитан Андреево“, извършени съвместно със служители на Агенция “Митници“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация на входа на страната инспекторите установиха 400 кг млечни продукти – кашкавал, крема сирене и масло, без необходимите придружаващи документи. Още: Без документи: БАБХ иззе близо 3 т животински продукти

При последвала проверка на микробус с българска регистрация бяха открити още около 160 кг пилешко месо, също без документи за произход. Стоките са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. Контролът на Агенцията по граничните контролни пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз. Още: Само за ден: БАБХ откри близо 5 тона опасни храни