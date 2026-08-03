ТИР е излетял от пътя на АМ "Струма": Има ли пострадали? (СНИМКА)

ТИР е излетял от пътя на автомагистрала "Струма", потвърдиха за Actualno.com от пресцентъра на ОДМВР - Перник. Инцидентът е станал след втория тунел в посока Перник на магистралата. Превозното средство е излетяло от пътя. На място има полицейски екипи, предстои да се извърши оглед и да се установи за какво става дума. Видно от кадрите в социалните мрежи на място има и пожарни екипи, а превозното средство е паднало от височина и по него има видими щети.

Има ли пострадали?

Към момента няма информация дали има пострадали или не. Информация за това ще има на по-късен етап, съобщиха още от ОДМВР - Перник.

На кадрите в социалните мрежи се виждат хора около ТИР-а.

Последният инцидент с ТИР

Припомняме, че пред идни ТИР, превозващ царевица, се обърна на път Е-79 Враца - Мездра. Инцидентът е станал преди Мездра в посока Враца, като движението и в двете посоки беше блокирано. За щастие при инцидента нямаше жертви. 58-годишният шофьор е невредим, по думите му, предната лява гума се е спукала и той е изгубил управление. ОЩЕ: Тир се обърна на пътя между Враца и Мездра

Последните инциденти с ТИР-ове, които късат мантинели и които доведоха до жертви на автомагистрала "Тракия" обаче, породиха дискусии в обществото относно качеството на мантинелите в България. Заговори се за проверка на тези възпиращи съоръжения, но и за наличието на бетонови такива в контекста на пътната безопасност. ОЩЕ: Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе". Огромна трагедия се размина като по чудо (СНИМКА)