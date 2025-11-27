Мярка “подписка“ поиска защитата на Благомир Коцев (ВИДЕО)

Защитата на варненския кмет Благомир Коцев поиска мярката му за неотклонение да бъде променена от “задържане под стража“ на по-лека - “подписка“. Окръжният съд във Варна разглежда днес искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета Благомир Коцев. Той беше докаран от съдебна охрана и посрещнат от симпатизанти и поддръжници пред сградата на Съдебна палата, предаде БГНЕС. Днес Варненският окръжен съд разглежда мярката му за неотклонение в открито заседание. В съдебната зала обаче бяха допуснати само членове на семейството на Коцев.Коцев беше преместен от София във варненския затвор в понеделник. За съдия-докладчик по делото на случаен принцип бе определена Светла Даскалова.

Адвокатите на Коцев настояха съдът да измени мярката му от „задържане под стража“ на „подписка“. Според защитата вече липсват основания той да бъде държан в затвора, тъй като досъдебното производство е приключило, а Коцев е в ареста близо пет месеца.

Трябва да се грижи за децата си

Адвокатите акцентираха и върху лични причини - съпругата на Коцев Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември, а той е единственият, който може да се грижи за децата им.

Според защитата това обстоятелство е достатъчно да се докаже, че кметът няма намерение да се укрива или да влияе върху процеса.

Адвокат Николай Владимиров определи исканата мярка като напълно адекватна в настоящия момент и припомни, че законът предвижда по-леки възможности, когато липсва реален риск обвиняемият да възпрепятства делото.

Ако Благомир Коцев бъде освободен, той ще може да се върне към своите служебни задължения като кмет на Варна.

Ще продължи да търси правата си

Ако мярката остане непроменена, защитата заяви, че ще продължи да търси правата на клиента си по законов ред.

Междувременно по време на делото пред сградата на Окръжен съд - Варна се събраха симпатизанти на Коцев, които държат плакат "Свобода за Варна - Свобода за Благо" и скандираха в негова подкрепа.

Те предупредиха, че планират нова протестна проява тази вечер, в случай, че мярката на Коцев не бъде изменена в по-лека.

