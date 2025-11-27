Студио Actualno:

Почна се: Опит за плащане с фалшиво евро

27 ноември 2025, 09:54 часа 211 прочитания 0 коментара
Почна се: Опит за плащане с фалшиво евро

Експерти предупреждаваха за възможни злоупотреби покрай преминаването от лев в евро, което ни чака от началото на 2026 г. и предупрежденията се оказаха верни.

Във Варна органите на реда регистрираха именно такъв случай - на измамник, който се опита да плати таксито си в града с фалшива 20-еврова банкнота. Мъжът е задържан.

Реквизит за филми

Още: Любопитен завой в курса на еврото

Фалшивата банкнота не притежава нито един от характерните белези на истинската, обясниха от полицията за случая от 21 - 22 ноември. На нея е било написано ясно на няколко места, че е фалшива. Въпреки това таксиметровият шофьор се е заблудил.

Използваното евро е реквизитно копие, което може да се купи в интернет като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано "ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис "COPY".

"Лицето влиза в таксиметровия автомобил, казва посока за движение, обикаля няколко улици и се връща на същото място и му предлага 20-еврова банкнота, като му заявява, че няма други пари. Таксиметровият шофьор я взима, връща ресто, без да обърне внимание", обясни инсп. Милен Анестев от отдел "Икономическа полиция" в ОДМВР–Варна, предаде БНТ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мъжът има предишни провинения и е задържан многократно за подобни измами.

Източник: iStock

Още: Нетърпеливи: Опашка пред БНБ за обмен на левове в евро (СНИМКИ)

Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.

От полицията призовават хората да бъдат бдителни и да внимават за подобни злоупотреби.

От полицията считат, че най-уязвима група от подобни измами са възрастните хора и затова е добре те да бъдат придружавани от роднини, ако отиват да обменят валута.

Как да разпознаваме фалшивото евро

Още: Експерт посочи най-големия риск за България след влизането в еврозоната

Редовната еврова банкнота има портретен воден знак в лявата страна, когато я разглеждаме срещу светлината. От дясната страна има по-малък прозрачен портрет.

Осигурителната нишка, която минава през цялата банкнота, също е сред отличителните знаци на истинските банкноти.

На определени места банкнотите имат отчетлив микро текст, който може да се прочете с лупа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
евро евро банкноти фалшиви банкноти
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес