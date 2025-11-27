Почна се: Опит за плащане с фалшиво евро

Експерти предупреждаваха за възможни злоупотреби покрай преминаването от лев в евро, което ни чака от началото на 2026 г. и предупрежденията се оказаха верни.

Във Варна органите на реда регистрираха именно такъв случай - на измамник, който се опита да плати таксито си в града с фалшива 20-еврова банкнота. Мъжът е задържан.

Реквизит за филми

Фалшивата банкнота не притежава нито един от характерните белези на истинската, обясниха от полицията за случая от 21 - 22 ноември. На нея е било написано ясно на няколко места, че е фалшива. Въпреки това таксиметровият шофьор се е заблудил.

Използваното евро е реквизитно копие, което може да се купи в интернет като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано "ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата вместо символа на еврото се вижда надпис "COPY".

"Лицето влиза в таксиметровия автомобил, казва посока за движение, обикаля няколко улици и се връща на същото място и му предлага 20-еврова банкнота, като му заявява, че няма други пари. Таксиметровият шофьор я взима, връща ресто, без да обърне внимание", обясни инсп. Милен Анестев от отдел "Икономическа полиция" в ОДМВР–Варна, предаде БНТ.

Мъжът има предишни провинения и е задържан многократно за подобни измами.

Образувано е досъдебно производство по чл. 209 от НК, като материалите са докладвани на прокуратурата.

От полицията призовават хората да бъдат бдителни и да внимават за подобни злоупотреби.

От полицията считат, че най-уязвима група от подобни измами са възрастните хора и затова е добре те да бъдат придружавани от роднини, ако отиват да обменят валута.

Как да разпознаваме фалшивото евро

Редовната еврова банкнота има портретен воден знак в лявата страна, когато я разглеждаме срещу светлината. От дясната страна има по-малък прозрачен портрет.

Осигурителната нишка, която минава през цялата банкнота, също е сред отличителните знаци на истинските банкноти.

На определени места банкнотите имат отчетлив микро текст, който може да се прочете с лупа.