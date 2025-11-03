"Лукс, бонуси за над 70 000 лв. и тоги": ВСС с коментар за парите в съдебната власт

"В бюджета за 2026 сме заложили 18% увеличение на възнагражденията. Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, на съдиите, на прокурорите и на следователите. След това е различно възнаграждението на тримата големи – председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС". Това обясни представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев пред bTV. Както всичките си колеги във ВСС, и Магдалинчев е с отдавна изтекъл мандат.

Той отрече, че има бонуси близо 70 000 лв. във ВСС по информация от гражданското сдружение БОЕЦ. Бонусите през миналата година са били две основни заплати на членовете на кадровия орган, стана ясно от думите на Магдалинчев.

Иначе Магдалинчев посочи, че далеч под 20 000 лв. са заплатите във ВСС с аргумент, че на всяка една длъжност, възнаграждението е различно. И на няколко пъти се затрудни да отговори дали и с колко се надхвърля месечната заплата от 20 000 лв. на определени членове от ВСС. Впоследствие подхвана темата за работното облекло на магистратите и как се урежда то. "И работното облекло (тогите в съдебната система – б.р.) отделно като приходи е предвидено в Закона за съдебната власт. Прави се разлика между възнаграждението и всичко друго, което допълнително се дава. Това нещо го има и в Министерство на отбраната, и в МВР, и за държавния служител", коментира представляващият ВСС.

Магдалинчев отрече още да има пенсионери в съдебната система, които да взимат заплати.

Нападението на прокурор Иво Илиев

Магдалинчев заяви, че отношение е взето от прокурорската и съдийската колегия на ВСС. "Нападението срещу колегата прокурор е удар срещу законността и засягане на независимостта на съдебната власт. Всичко е в процес на разследване – кои са причините за инцидента и дали става въпрос за престъпление, което е насочено заради работата му, но трябва да се видят и подбудите за извършване на деянието", обясни представляващият ВСС.

Боян Магдалинчев сподели, че за първи път е чул, че Иво Илиев е имал охрана.

