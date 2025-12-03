Млади мъже, част от тях – криминално проявени: 14 обвинени след протеста в понеделник

Софийска районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства за извършени хулигански действия на протеста в понеделник (1 декември) в центъра на София. Към наказателна отговорност са привлечени 14 лица, като 10 от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение, съобщиха от прокуратурата.

Какви доказателства са събрани?

Обвиняемите са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Те са замеряли полицейски служители с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост – осъществени са на публично място, в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави.

Шест от задържаните лица са с предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други две лица са с висящи досъдебни производства. Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямат адресни регистрации на територията на София.

Разследванията по всички досъдебни производства продължават, като наблюдаващите прокурори са дали подробни указания за действията, които следва да се извършат в хода им. Указано е да се изискат допълнителни записи от камери, да се разпитат множество свидетели и да се направят експертизи на видеозаписите. След доклад на материалите, събрани в хода на досъдебните производства, наблюдаващите прокурори ще преценят основанията за искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо задържаните лица.

Към момента в Софийска районна прокуратура продължават да постъпват материали от полицейски управления за извършени хулигански действия в понеделник в София.