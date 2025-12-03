Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

В интернет пространството се появи нова версия за единия от задържаните по време на големия протест на 1 декември срещу бюджет 2026 и правителството, у когото според полицията имало малко над 30 000 лв. в брой. Припомняме, че на специален брифинг на СДВР от 2 декември главен комисар Любомир Николов обяви, че сред задържаните на протеста има син на известен русенски бизнесмен, както и мъжа с въпросната сума пари, за която се предполагало, че е била предназначена за плащане на провокаторите.

Още: "Ще се съобразим с исканията на площада!": Борисов с видео за младите протестиращи в Инстаграм и нито дума за оставка

Новата версия

"Още една свинска маневра! Говорителят на СДВР подвежда обществеността с неверни и недоказани твърдения. Въпросният човек, заловен с 30 000 лв., е Симеон Петров, който е собственик на фирма за ремонти и airbnb имоти. Беше заловен, след като е оставил колата си заради блокадите и е тръгнал с парите от клиенти да се разплаща с работниците си. Среща се на Ларгото с един от служителите си в неподходящ момент и ги арестуват и двамата" - това разказва Ясен Джабиров, който също е задържан на протеста и прекарва 15 часа в килия. Джабиров и мъжът, задържан с 30 000 лв кеш, са били заедно в килията.

Източник: Iassen Djabirov/Facebook

Ето как продължава разказът му: "На пачките, от които голяма част са от клиент полицай, който прави ремонт, са записани имоти и обекти, кои пари от къде, за къде са. Бяхме заедно в килията с тях двамата и момчето с пистолета, който е въздушен с топчета и беше освободен без обвинения. От полицията изтече снимката с парите, преди да е приключила случая, за да съвпадне със свинския наратив".

Още: "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": Нека главното Д да са децата ни

Ясен Джабиров твърди, че Симеон Петров започва правни действия срещу полицията за неправомерно задържане и всички останали щети, които са му били нанесени. "Разполага със записи от камери, бележки за произход на парите и чатове. Статистиката за заловени агиткаджии включва мен, него и момчета - студенти, с нормално облекло, без маски, които за пръв път са на протест, както и момчета с минали хулигански прояви, които са там, за да си го върнат на полицията и да протестират с агресивни методи неорганизирано", завършва той.

Тази версия за откритите 30 000 лв у задържания мъж звучи достоверно от гледна точка на това, че снимката от полицията, на която се виждат имена и адреси, прикрепени към банкноти, е прекалено елементарна за всеки, имащ намерение да плаща на провокатори за безредици. От друга страна обаче трудно може да се обясни защо който и да е би отишъл да се среща с толкова пари в брой с друг човек точно на Ларгото по време на един от най-мащабните протести в страната от последните години.

Още: Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев