Любопитно:

Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

03 декември 2025, 13:45 часа 790 прочитания 0 коментара
Нова версия за задържания с 30 000 лв. мъж на протеста: Подвежда ли СДВР обществеността?

В интернет пространството се появи нова версия за единия от задържаните по време на големия протест на 1 декември срещу бюджет 2026 и правителството, у когото според полицията имало малко над 30 000 лв. в брой. Припомняме, че на специален брифинг на СДВР от 2 декември главен комисар Любомир Николов обяви, че сред задържаните на протеста има син на известен русенски бизнесмен, както и мъжа с въпросната сума пари, за която се предполагало, че е била предназначена за плащане на провокаторите.

Още: "Ще се съобразим с исканията на площада!": Борисов с видео за младите протестиращи в Инстаграм и нито дума за оставка

Новата версия

"Още една свинска маневра! Говорителят на СДВР подвежда обществеността с неверни и недоказани твърдения. Въпросният човек, заловен с 30 000 лв., е Симеон Петров, който е собственик на фирма за ремонти и airbnb имоти. Беше заловен, след като е оставил колата си заради блокадите и е тръгнал с парите от клиенти да се разплаща с работниците си. Среща се на Ларгото с един от служителите си в неподходящ момент и ги арестуват и двамата" - това разказва Ясен Джабиров, който също е задържан на протеста и прекарва 15 часа в килия. Джабиров и мъжът, задържан с 30 000 лв кеш, са били заедно в килията.

Източник: Iassen Djabirov/Facebook

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ето как продължава разказът му: "На пачките, от които голяма част са от клиент полицай, който прави ремонт, са записани имоти и обекти, кои пари от къде, за къде са. Бяхме заедно в килията с тях двамата и момчето с пистолета, който е въздушен с топчета и беше освободен без обвинения. От полицията изтече снимката с парите, преди да е приключила случая, за да съвпадне със свинския наратив".

Още: "Деляне, Бойко, поколението Z ви пенсионира": Нека главното Д да са децата ни

Ясен Джабиров твърди, че Симеон Петров започва правни действия срещу полицията за неправомерно задържане и всички останали щети, които са му били нанесени. "Разполага със записи от камери, бележки за произход на парите и чатове. Статистиката за заловени агиткаджии включва мен, него и момчета - студенти, с нормално облекло, без маски, които за пръв път са на протест, както и момчета с минали хулигански прояви, които са там, за да си го върнат на полицията и да протестират с агресивни методи неорганизирано", завършва той.

Тази версия за откритите 30 000 лв у задържания мъж звучи достоверно от гледна точка на това, че снимката от полицията, на която се виждат имена и адреси, прикрепени към банкноти, е прекалено елементарна за всеки, имащ намерение да плаща на провокатори за безредици. От друга страна обаче трудно може да се обясни защо който и да е би отишъл да се среща с толкова пари в брой с друг човек точно на Ларгото по време на един от най-мащабните протести в страната от последните години.

Още: Локал или заложник е синът на Бобокови: Семейството с коментар за ареста и за партия на Радев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
СДВР Ясен Джабиров протест бюджет 2026
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес