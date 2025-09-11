"МВР да замълчи, защото не овладя кризата в Русе": Бивш министър с критики по Даниел Митов

"Големият пропуск е, че сам по себе си случаят от Русе със старши комисар Николай Кожухаров е, че се случва по улиците. По всеки един от останалите случай има изявление на прокуратурата. В МВР има една установена практика на едни малко отегчителни доклади затова, което се е случило. В този случай не видяхме доклад и отвори вратите за всякакви спекулации и допълнителна информация". Това заяви пред bTV бившият министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

Още: "Митов отново излъга": "БОЕЦ" и BG Elves с нови записи по случая в Русе (ВИДЕО)

Хаос и още повече напрежение

Тя призова МВР да остави разследващите органи да си свършат работата по случая с директора на ОДМВР-Русе. "Да замълчат, защото е недопустимо в публичен ефир да се изнасят факти, които само по себе си означава нещо друго. Тази криза не беше овладяна и повод на нея се дадоха политическите квалификации", коментира Бъчварова.

Още: "МВР се използва с политически цели": Синдикалист подкрепи колегите си за действията им в Русе

Според нея по случая се създава още повече хаос и напрежение. Румяна Бъчварова добави, че има обезпокоителна диагноза за състоянието на обществото. "Пълно е с напрежение, защото хората не виждат опора в институциите", каза още бившият министър на вътрешните работи.

Тя изтъкна, че гражданската реакция не може да бъде омаловажавана в искането на оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Трябва да започне да се изгражда необходимото доверие между институциите, защото става въпрос за сигурността на държавата и за живота ни, допълни Румяна Бъчварова.

Според нея въпрос на политическа зрялост е да се потърси обща линия, в която политиците да намерят съгласие помежду си. Държавата е по-важна от политиците и те трябва да намерят съгласие помежду си. Президентът видимо се отказа да свиква Консултативния съвет по националната сигурност (КСНС), защото именно един такъв съвет може да сближи позициите между партиите, посочи още Румяна Бъчварова.

Още: Даниел Митов: Изтеклите записи от Русе потвърждават версията на МВР