Мъж преби приятелката си в Кубрат

41-годишен мъж, жител на кубратското село Беловец, е задържан след сигнал за домашно насилие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Сигналът е получен на 19 август 2025 г. около 22:30 в Районното управление в Кубрат. На място е установено, че при възникнал семеен скандал, 41-годишен мъж от село Беловец нанесъл удари по лицето на 42-годишната си съпруга.

Пиян

Извършителят е задържан в Районното управление. Тестът му с дрегер отчел 2,38 промила алкохол в издишания въздух. Образувана е проверка по случая.

Припомняме, че на 19 август 2025 г. друг мъж на 21 години бе задържан в сградата на Районното управление в Кубрат, след като е нанесъл удари на жена и полицай. На 16 август в сградата на Районното управление в Лозница беше задържан мъж, който се издирваше от полицията в Разград след случай на домашно насилие.

