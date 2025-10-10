На пешеходна пътека: Блъснаха 9-годишно дете

47-годишен шофьор с "Хонда" блъсна 9-годишно дете в бургаския квартал "Сарафово", докато детето пресича на пешеходна пътека.

Инцидентът стана десет минути след 17.00 часа снощи до пекарната "Бургаска баница" на улица "Ангел Димитров", предава БГНЕС.

Шофьорът на лекия автомобил отнема предимството и блъска пресичащото по пешеходната пътека момиче от квартал "Сарафово". Следствие на удара детето получава контузия на главата и лявата лакетна става. За щастие няма опасност за живота ѝ.

Детето е откарано за преглед в УМБАЛ - Бургас. Полицията разследва инцидента.

