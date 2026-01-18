Набелязана от Сарафов следователка е окончателно оправдана покрай "Осемте джуджета"

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отменил наказанието на следователка във връзка с работата ѝ по казуса "Осемте джуджета". Петчленният състав на съда е потвърдил решението на първата инстанция, като е приел, че дисциплинарният състав не е изследвал всички факти и обстоятелства във връзка с производството срещу Нели Тодорова и това е довело до незаконосъобразно наказание, пише правният портал "Лекс".

Производства срещу магистрати

В края на август 2023 г. Борислав Сарафов, който по това време легитимно изпълняваше функциите на главен прокурор, внесе предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу 7 магистрати. Сред тях бяха четирима прокурори - Дилян Деянов, Ивета Маркович, Кирил Пейчинов и Мирослав Илиев, както и трима следователи - Светлана Стоянова-Вайзе, Нели Тодорова и Петранка Рабаджиева. Всички те са работили по "Осемте джуджета", докато делото беше разследвано от вече закритата Специализирана прокуратура.

Още: Кашон със злато за Гешев, пликове с пари и заплахи: Любена Петрова свидетелства срещу Пепи Еврото

Предложенията бяха заради проверка, възложена от Сарафов на Софийската апелативна прокуратура, на всички прокурорски преписки и досъдебни производства, свързани със случая с основен герой Петьо Петров - Еврото. Резултатите са показали множество нарушения на следователи и прокурори във връзка с разследването и заключението на проверяващите бе, че допуснатото бездействие от страна на магистратите е довело до неоправдано забавяне на производствата.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарни производства срещу горепосочените прокурори и следователи, като трима от тях бяха наказани с намаляване на заплатата. Става въпрос за прокурорите Дилян Деянов и Кирил Пейчинов, както и за следователя Нели Тодорова.

Снимка: БГНЕС

Решението на ВАС

Тодорова оспори пред ВАС наложеното ѝ наказание. През април 2025 г. тричленен състав на съда го отмени, като изтъкна, че дисциплинарният състав не е изследвал всички факти и обстоятелства, свързани с работата ѝ по казуса "Осемте джуджета". Сега и последна инстанция потвърждава това.

Още: Сянката на Петьо Еврото и "Хемусгейт": Временният прокурор на София влиза в битката за титуляр

В мотивите си върховните съдии отхвърлят доводите на Прокурорската колегия на ВСС, че от ноември 2020 г. до началото на март 2022 г. Тодорова не е изпълнила задълженията си по НПК (не е взела всички мерки за осигуряване на своевременно, законосъобразно и успешно извършване на разследването и събиране в най-кратък срок на необходимите доказателства за разкриване на обективната истина, като с това е допуснала бездействие, което неоправдано е забавило производството по делото).

ВАС припомня, че през този период е била назначена съдебно-счетоводна експертиза, която не е била готова до началото на март 2022 г., като на Тодорова не са били давани указания от наблюдаващите прокурори за събиране на други доказателства. ВАС счита, че Прокурорската колегия на ВСС не е конкретизирала какви точно доказателства е трябвало да бъдат събрани от Тодорова.

Освен това от разпечатката за движението на досъдебното производство по "Осемте джуджета" се вижда, че срокът на разследването е бил редовно удължаван от наблюдаващите прокурори.

"Общественият интерес към делото не е самостоятелно основание за налагане на дисциплинарно наказание на разследващия", казват от ВАС.

Още: Наказаха прокурор Димитър Франтишек с намаляване на заплатата