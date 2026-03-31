Над 10 000 евро иззети от участник в схема с гласове

Служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. Случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

"МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота", заявява Кандев.

Публикувахте от Георги Кандев в Вторник, 31 март 2026 г.