Спорт:

Над 10 000 евро иззети от участник в схема с гласове

31 март 2026, 10:59 часа 377 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Над 10 000 евро иззети от участник в схема с гласове

Служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев в профила си във Facebook. Случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

"МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота", заявява Кандев.

🔺 Поредна акция и арест срещу престъпленията, свързани с изборния процес. В резултат на получена оперативна информация...

Публикувахте от Георги Кандев в Вторник, 31 март 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Купуване на гласове Георги Кандев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес