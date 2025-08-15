Войната в Украйна:

Над 1100 л алкохол и 1000 кг тютюн конфискуваха митничари

15 август 2025, 12:34 часа 416 прочитания 0 коментара
Над 1100 л алкохол и 1000 кг тютюн конфискуваха митничари

Служители на русенската митница конфискуваха при проверки 1169 литра етилов алкохол и 1000 килограма тютюн. Това съобщиха от митницата.  Алкохолът е открит при проверка на два имота в плевенското село Градище, стопанисвани от един човек. По случая се води разследване. 

При друг случай след акция на МВР в землището на град Борово, област Русе, митничарите са съдействали за откриването на 1000 кг тютюн и на 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневите изделия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
нелегален алкохол фабрика за нелегален тютюн информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес