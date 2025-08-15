Над 1100 л алкохол и 1000 кг тютюн конфискуваха митничари

Служители на русенската митница конфискуваха при проверки 1169 литра етилов алкохол и 1000 килограма тютюн. Това съобщиха от митницата. Алкохолът е открит при проверка на два имота в плевенското село Градище, стопанисвани от един човек. По случая се води разследване.

При друг случай след акция на МВР в землището на град Борово, област Русе, митничарите са съдействали за откриването на 1000 кг тютюн и на 20 чувала с насипни, нефабрично свити цигари, отпадъци и заготовки за тютюневите изделия.