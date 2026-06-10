НАП проверява парите му, но обвиняем от "Челопешко шосе" живее като социално слаб със съдействието на съда

Васил Филипов - един от двамата обвиняеми за причиняване на тежката катастрофа на столичното "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а други петима бяха ранени, се оказа, че живее в евтино общинско жилище в район "Кремиковци". Бил е настанен там заедно с още трима души - членове на семейството му. Две години по-късно местният кмет се е усъмнил дали наистина мъжът е социално слаб, като го е изгонил оттам. Съдът обаче се изказва против конкретната заповед и връща Филипов в жилището, става ясно от решение, публикувано от разследващата медия BIRD.bg.

Редица медии акцентираха върху това как Филипов от години демонстрира в социалните мрежи висок стандарт на живот, включително има снимки със скъпи автомобили.

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Делото

Въпреки това, на 26 април 2023 г., със заповед РКР23-РД66-26 той е настанен в общинско жилище с нисък наем, твърди BIRD. На 3 юни 2025 г., със заповед РКР25-РД09-208 на местния кмет, наемното правоотношение е прекратено.

Васил Филипов обжалва заповедта пред Административен съд - София-град. Съдът допуска жалбата и насрочва дело за 22 октомври 2025 г. Самият жалбоподател носи тежестта за доказване на фактическите констатации, върху които базира възраженията си. А върху ответника е тежестта да докаже издаване на оспорвания акт от компетентен орган, става ясно от определението на съда.

Решението е взето през октомври същата година. Според съдия Вяра Русева заповедта на кмета, с която Филипов е изселен от апартамента, е недостатъчно добре мотивирана. Самата заповед обаче не е публична. От съдебните документи обаче става ясно, че е извършена служебна справка в Агенцията по вписвания, от която е установено, че един от четиримата членове на семейството - с инициали Ц. В. Ф. - е придобил на 31.07.2024 г., чрез покупко-продажба, недвижим имот - студио с площ от 26,34 кв м.

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Снимка: БГНЕС

"Ответникът не е извършил преценка дали придобития от сина на жалбоподателя недвижим имот е бил годен за постоянно обитаване. Не са изложени никакви мотиви дали придобитата от сина на жалбоподателя площ на жилище от 26,34 кв м съответства на посочените в чл. 17 от Наредбата норми за жилищно настаняване съобразно действителния брой на членове на семейството, обитаващи общинското жилище към датата на издаване на оспорената заповед. Няма изложени никакви мотиви в тази насока, тоест броя на обитаващите жилището членове, съотнесен към регламентираните в чл. 17 от Наредбата норми за жилищно настаняване", посочва съдът в решението си и отсъжда в полза на Васил Филипов.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдия Вяра Русева преди време спря и събарянето на незаконната автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина. Към днешна дата автокъщата все пак вече е в процес на премахване: Падна последният незаконен чадър на автокъща “Капитолия“.

НАП проверява Васил Филипов и Траян Филипов

Междувременно Националната агенция за приходите (НАП) започва предварителна проверка на водачите на автомобилите, участвали в катастрофата на столичното "Челопешко шосе", потвърдиха пред БНР от приходната институция. Ще се проверяват имуществото и доходите на Васил Филипов и Траян Филипов.

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Прокуратурата повдигна обвинения на двамата шофьори за причиняване на смърт с евентуален умисъл и пътно хулиганство. Траян Филипов вече се изправи пред Софийски градски съд и той му наложи постоянен арест.

Само че съдът не откри достатъчно доказателства, че двата автомобила са се състезавали помежду си непосредствено преди катастрофата на "Челопешко шосе", включваща сблъсък в автобус. Съдът посочи още, че липсват доказателства обвиняемият Траян Филипов да е засякъл или ударил другия автомобил преди катастрофата. Следите от синя боя, открити по едно от превозните средства, не са достатъчни сами по себе си, за да се приеме, че е имало контакт между колите. Произходът на боята все още не е изяснен, а твърдения за подобен удар не се подкрепят нито от свидетелски показания, нито от експертни заключения.

Така съдиите казват, спрямо събраните до момента доказателства, че същите предполагат само обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Наказанието за това е от 4 до 12 години затвор. Разбра се, че Траян Филипов е шофирал с около 140 км/ч при разрешени 60 км/ч.

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