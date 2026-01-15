Любопитно:

15 януари 2026, 15:28 часа 526 прочитания 0 коментара
Навес се срути в София: Има жертва и ранени

Мъж на 24 години е загинал, а други двама души са ранени при срутване на навес на хале на ул. "Суходолска" в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Сигналът към спешна помощ е подаден в 13.48 ч. Към мястото веднага са изпратени две линейки веднага.

Тримата са били затиснати под отломките. Мъжът е починал в линейката на път към болница.Още двама работници са пострадали. Единият е на 51 години с травма на кръст и крак, транспортиран е във ВМА. Другият пострадал е мъж на 50 години, който е отказал преглед и е оставен на място.

Навесът се е срутил при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

Спасиана Кирилова
