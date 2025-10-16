Наводнения и бедствия като в "Елените": Адвокат каза директно как точно прокуратурата се проваля

Съждението, описано в заглавието, е на адвоката на близките на загиналия в потопа в "Елените" багерист Цанко Иванов. Юристът говори пред камерата на БНТ - а искът към държавата е за 1,4 млн. лева, защото изобщо е допуснато строителство в дерето на река Козлука.

Още: Реката под курорта "Елените" го коригира: Историята, която никой не искаше да чуе (СНИМКИ)

Адвокатът изрече много силни думи и те бяха насочени към прокуратурата - че държавното обвинение редовно се мотае при случаи като този в "Елените", където има и документални доказателства кой е отговорен, и накрая не повдига обвинения на истински виновните. Защо - за да изтече давност, каза той.

Наводненията в село Бисер, в квартал "Аспарухово" на Варна и т.н. - адвокатът ги посочи като примери как прокуратурата обвинява някого, а при граждански дела, с искове за обезщетения от пострадали и техни роднини, се вижда добре, че вината е на други хора, не на тези, които са привлечени пред съда от държавното обвинение. Цялата юридическа общност в България трябва да настоява и очаква прокуратурата да си свърши работа, настоя юристът.

Още: "Голяма трагедия, ще атакуваме всички актове за събаряне": Говори собственик на апартамент в "Елените"