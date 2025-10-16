Вили Вуцов сравни Георги Иванов с Тодор Живков: Ако го е написал сам, ще ходя на глава от София до Луната (ВИДЕО)

Култовият български треньор Велислав Вуцов даде своето мнение за декларацията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, който изрази подкрепата си за съдиите у нас и призова всички участници в процеса да не търсят вината за неуспехите си само в реферите. В своето предаване Вуцов заяви, че това е комунистическа позиция, чийто край трябва да бъде подпис на Тодор Живков или Леонид Брежнев. Според бившия наставник на Левски няма никакъв шанс декларацията да е написана лично от Иванов.

Вили Вуцов: БФС пише комунистическа декларация

"Излезе декларация на президента на БФС. Според мен трябва отдолу да чета подписа на Тодор Живков или Леонид Брежнев от 1974 година", започна Вуцов, който зачете декларацията на БФС. "Имам само един въпрос. Ти някъде оценка на съдийството виждаш ли? Аз не виждам. Мисля, че това е комунистическа декларация. Напред, другари, дайте да дадем. Следващата петилетка да си изпълним плана", продължи специалистът към госта си Валентин Михов.

"Тук прочетох, че трябва да има толерантност. Тези, които се обаждат, не трябва да се обаждат. Стойте си долу, те ще ни мачкат, ще правят тъпотии, ние ще си мълчим. Не смятам, че трябва да вкараме съдиите в затвора, но когато са сбъркали, да си кажат. Не трябва ли да виждаме оценките и да виждаме наказанията? Някой каза ли Кабаков колко е наказан", пита той.

"Всички си стойте жертвени агнета. Поздравяваме отбори, че мълчали. Нашите грешки станаха много... Ти смяташ ли, че Гонзо е написал това сам? Ще ходя на глава от София до Луната. Някой му я написал, ама напиши каквото мислиш, приятелю", гласеше съветът на Вили Вуцов.

