На метри от полицията: Момичета биха своя съученичка в Казанлък

Пореден случай на побой на момичета над друго дете. Този път случаят е от Казанлък. Майката на пострадалата Иванка Петрова обясни в ефира на Нова телевизия, че всичко се е случило заради момче, на което дъщеря ѝ направила намек да не се занимава с нея. Неговата приятелка видяла ситуацията и "поръчала" 15-годишното момиче, като пратила две приятелки да я набият.

"С една от нападателките се познават буквално от бебета", разказа майката, като допълни, че дъщеря ѝ е подмамена от побойничката с приятелски тон по телефона.

Боят е станал на 20 метра от полицейско управление, на оживено място, покрай което са минавали хора, но никой не се е намесил и не е повикал органите на реда. В групата е имало момчета, които просто са снимали насилието.

"Сигнализирани са абсолютно всички институции. Към момента не мога да казвам имена, но това, което сме предприели е, че сме сформирали комисия, която ще разгледа случая. Разпитали сме потърпевшата ученика", обясни Денислав Тодоров, директор на ПХГ "Св.св. Кирил и Методий".

"В момента момичето е освободено от ученически занимания, но след като се върне ще й бъде осигурена психологическа подкрепа", поясни той.