И бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода

16 октомври 2025, 07:27 часа 417 прочитания 0 коментара
И бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода

Гледат мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. В средата на септември съдът остави в ареста столичният зам.-кмет, а съветникът му Петър Рафаилов излезе на свобода срещу парична гаранция. Магистратите отказват да пуснат Барбутов от ареста като сред мотивите е, че може да повлияе на разследването.

ОЩЕ: Съдът реши за мерките на Никола Барбутов и съветника му Петър Рафаилов

Припомняме, че в  края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

Столична община не е открила незаконни действия във връзка с обществените поръчки и бюджета, що се отнася до работата на задържания зам.-кмет Никола Барбутов. Това се разбра от думи на градоначалника Васил Терзиев в интервю за bTV. Той се позова на извършени одити в администрацията след ареста на Барбутов.

ОЩЕ: След одити: Столична община не е открила незаконни действия на обвинения зам.-кмет Никола Барбутов

"Окончателните доклади от проверките са готови и в момента се анализират", каза Терзиев. От данните обаче става ясно, че имало единствено административни пропуски в работата на общината, посочи кметът и обеща те да бъдат коригирани.

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
