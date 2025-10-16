И бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода

Гледат мярката на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов. В средата на септември съдът остави в ареста столичният зам.-кмет, а съветникът му Петър Рафаилов излезе на свобода срещу парична гаранция. Магистратите отказват да пуснат Барбутов от ареста като сред мотивите е, че може да повлияе на разследването.

Припомняме, че в края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

Столична община не е открила незаконни действия във връзка с обществените поръчки и бюджета, що се отнася до работата на задържания зам.-кмет Никола Барбутов. Това се разбра от думи на градоначалника Васил Терзиев в интервю за bTV. Той се позова на извършени одити в администрацията след ареста на Барбутов.

"Окончателните доклади от проверките са готови и в момента се анализират", каза Терзиев. От данните обаче става ясно, че имало единствено административни пропуски в работата на общината, посочи кметът и обеща те да бъдат коригирани.