След токов удар: Дете с опасност за живота

16 октомври 2025, 10:57 часа 184 прочитания 0 коментара
Дете е с опасност за живота, след като се качило на електрически стълб и е получило токов удар, съобщават от ОДМВР София.

Около 10.40 часа вчера в РУ-Етрополе се получил сигнал, че дете от училището в с. Лопян е получило токов удар на електрически стълб. На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на Спешна помощ.

По първоначални данни е изяснено, че по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото.

Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар. Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.

Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Спасиана Кирилова
